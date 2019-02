Castres-Urdapilleta: "Slade, il a la classe !"

D'un n°10 à l'autre, Benjamin Urdapilleta, tête pensante du jeu castrais, sait apprécier ses homologues du Top 14. C'est le cas de Colin Slade, l'ancien All Black et double champion du monde (2011, 2015), que l'Argentin du CO va croiser ce samedi, au Hameau (18h), à l'occasion de la 16e journée du Top 14 et du déplacement des champions de France sur une pelouse de Pau déjà tombée à 4 reprises cette saison (Clermont, Stade Français, Toulouse, La Rochelle) : "J'aime regarder les matchs de rugby et bien sûr l'ouvreur. Ce joueur, il (Slade) a la classe. Il peut faire gagner un match, est capable de trouver un espace quand le match est serré. Il faut être très attentif avec lui, on ne sait jamais ce qu'il est capable de faire", apprécie le maître à jouer du club tarnais.

Le buteur sera titulaire en Béarn, tout comme le 3e ligne et capitaine Mathieu Babillot, remis de sa blessure à une épaule et qui pourrait réintégrer le XV de France d'ici la fin du Tournoi des 6 Nations. Sur le banc, c'est l'ancien centre toulousain Yann David, dont la première partie de saison a été gâchée par divers pépins physiques. qui réapparaît pour ce match face à une Section battue à l'aller (37-10). Le manager Christophe Urios doit composer sans le charismatique Rodrigo Capo-Ortega qu'une opération d'une hernie discale va tenir éloigné des terrains pour une durée de 3 mois.

Le XV castrais : Palis -Laveau, Combezou, Ebersohn, Batlle - Urdapilleta, Kockott - Delaporte, Vaipulu, Babillot (Cap.) - Jacquet, Lassalle - Clerc, Jenneker, Tichit.

Remplaçants : Rallier, Falaeta, Samson, Jelonch, Radosavljevic, Dumora, David, Hounkpatin.