Castres: Spedding titulaire à Lyon

Scott Spedding, après avoir été victime du grand retour de Geoffrey Palis à l'arrière du Castres Olympique, sera titulaire samedi, au Matmut Stadium de Gerland (20h45), à l'occasion d'une des affiches de la 18e journée du Top 14 face au LOU.

Un adversaire invincible cette saison sur sa pelouse (comme Clermont et l'UBB), mais les champions de France n'ont pas perdu en 2019. Face à la qualité du jeu au pied de pression des Lyonnais, Spedding sait qu'il va, comme toute son équipe, passer un test : "Lyon est efficace dans tous les domaines y compris le pied. Le Lou a la meilleure défense à domicile, ça va très vite derrière et ils ont une très bonne occupation au pied. C'est une équipe complète avec un très bon coach aussi. Le LOU monte en puissance chaque année. C'est un très beau challenge d'aller jouer contre une grosse équipe qui évolue sur sa pelouse. On va voir ce qu'on peut faire", lance dans un entretien accordé à La Dépêche l'ancien international tricolore.

Christophe Urios, le manager castrais, procède à pas moins de 10 changements dans son quinze de départ après la victoire sur le Racing 92 (18-9).