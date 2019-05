Castres: Spedding arrête à la fin de la saison

Il y a pas mal de regrets à voir ce jeudi Scott Spedding (33 ans, 23 sélections) annoncer sa fin de carrière : l'arrière international du Castres Olympique, qui n'a pas eu gain de cause face à la FFR dans son combat pour faire reconnaître son statut JIFF, malgré sa carrière en équipe de France et sa formation achevée du côté de Brive, choisit de se retirer. Et on ne peut s'empêcher de deviner comme un goût d'inachevé dans le message laissé sur son compte Instagram par le joueur d'origine sud-africaine : "Des hauts et des bas, mais quelle belle expérience ! Le rugby fait partie de ma vie depuis mon enfance et ça continuera d'être le cas, écrit Spedding, avant de conclure : Mais je ne jouerai plus à ce sport fabuleux."

On avait appris le 4 mai dernier, jour de ses 33 ans, que Spedding, barré en Top 14 où les clubs sont soumis aux quotas de joueurs formés en France, refusait l'offre de l'US Oyonnax, qui lutte en Pro D2 pour son accession dans l'élite.

Il s'agissait a priori de l'unique offre dont disposait le joueur, naturalisé en 2014 et qui, l'année suivante, disputa la Coupe du monde 2015 en tant qu'arrière titulaire des Bleus sous les ordres de Philippe Saint-André, sélectionneur de l'époque.