Castres se fait peur, Bayonne chute à la maison

La Coupe du monde est finie, et l'Aviron Bayonnais chute sur sa pelouse de Jean-Dauger à l'occasion de la reprise du Top 14 et d'une 9e journée qui a vu samedi le promu basque s'incliner devant son public contre Pau (3-9).

#MultiplexTOP14 | J9

C'est terminé sur les trois terrains du Multiplex !⏱️ pic.twitter.com/3C1Ky2rCak — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 9, 2019

Deux de chute à Jean-Dauger, où l'Aviron, déjà dominé par Clermont en début de saison, a été piégé au terme d'un match fermé et sans essai par des Palois qui s'en seront remis à la botte d'Antoine Hastoy (36e, 55e, 69e).

Dans les autres matches de l'après-midi, si le Castres Olympique et l'Union Bordeaux-Bègles s'imposent à domicile, le scénario aura été diamétralement opposé. Face à Brive, le CO, après une première période à sens unique, marquée par 3 essais signés Taylor Paris (15e), Thomas Combezou (28e) et Wilfrid Hounkpatin (37e), s'est fait peur. Le CABC, toujours bredouille en déplacement, va venir mourir à 2 points grâce aux réalisations d'Axel Muller (59e) et François Da Ros (77e).

A Bordeaux, le SUA restait au contact à la pause (6-0), avant de lâcher prise et de concéder 2 essais à Santi Cordero (46e) et Yann Lesgourgues (74e).