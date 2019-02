Castres se détache du Racing

Castres a pris le meilleur sur le Racing ce dimanche dans le cadre de la 17e levée du Top 14 (18-9). Au terme d’un match particulièrement fermé, le CO a fait la différence au jeu des pénalités, Benjamin Urdapilleta ayant botté six fois victorieusement – sur six tentatives - quand Teddy Iribaren, sorti sur blessure, et Ben Volavola n’ont répondu que trois fois. Les Castrais chipent ainsi la septième place du classement aux Racingmen, huitièmes et crédités de huit longueurs d’avance sur Montpellier et Toulon. Le tout en restant dans le sillage du Stade Français, sixième.