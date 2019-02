Castres poursuit sa remontée en dominant Pau

Le Castres Olympique a remporté (14-9) un match éprouvant sur le terrain de la Section paloise, samedi, lors de la 16e journée du Top 14. Le CO n'a inscrit qu'un seul essai par l'intermédiaire de Thomas Combezou (13e), mais a surtout décroché ce succès grâce à sa solidité défensive et à l'efficacité au pied de son buteur argentin Benjamin Urdapilleta (9 points). Il s'agit de la troisième victoire consécutive des Tarnais et de la cinquième à l'extérieur depuis le début de la saison. La défaite du Stade Français contre Lyon dans le même temps permet aux hommes de Christophe Urios de revenir à un point des Parisiens, 7e, au classement. Le Racing, passé 8e après la victoire castraise, affronte Toulouse dimanche.