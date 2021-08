Castres : Les nouvelles règles ne seront pas sans conséquences pour Urdapilleta

Le Top 14 va reprendre ses droits dans un peu moins de trois semaines. A cette occasion, les clubs de l’élite hexagonale vont devoir respecter les nouvelles règles mises en place depuis le 1er août dernier par World Rugby. Deux d’entre-elles, le « 50-22 » et le renvoi sous les poteaux devraient modifier le comportement défensif des équipes afin d’éviter d’offrir à l’adversaire des munitions en très bonne position. Récemment interrogé par Rugbyrama, le demi d’ouverture de Castres Benjamin Urdapilleta est revenu sur ces évolutions, concédant que « ça ne change pas beaucoup le système défensif » mis en place par le CO la saison passée. Toutefois, l’international argentin admet que certaines formations « vont devoir changer puisque dans le fond du terrain, ils n’avaient qu’un mec », ajoutant que « les équipes qui feront ça cette année seront mortes ». En effet, si une équipe trouve indirectement la touche dans les 22 mètres adverses depuis sa moitié de terrain, elle récupèrera le lancer. « On parle déjà de comment nous allons défendre les jeux au pied, ajoute Benjamin Urdapilleta. Ce sont des choses importantes et ça change un peu le rugby qu’on jouait avant. »

Urdapilleta : « Plus d’espaces dans le centre du terrain pour taper »

Pour l’ancien joueur d’Oyonnax, « il y aura plus de jeux au pied dans l’axe du terrain » alors que « les mecs dans le fond du terrain seront plus dans les couloirs ». Misant sur le fait que les joueurs placés en retrait seront focalisés sur l’idée de ne pas laisser le ballon sortir en touche, « il y aura plus d’espaces dans le centre du terrain pour taper ». L’autre règle verra assez souvent la mêlée à cinq mètres remplacée par un dégagement en drop sous les poteaux, à l’image de ce qui se passe en rugby à XIII. Une nouvelle disposition réglementaire que Benjamin Urdapilleta présente comme « intéressante ». « Si le ballon rentre, tu ne peux pas aplatir, sinon tu renvoies depuis ton propre en-but donc tu rends le ballon à l’adversaire dans tes 40 mètres », ajoute le natif de Buenos Aires. Au sein de l’effectif castrais, de telles situations de jeu ont déjà été abordées. « Avant tu laissais ton coéquipier seul puisqu’il temporisait un peu avant d’aplatir dans l’en-but et de faire un renvoi aux 22 mètres, assure l’Argentin. Maintenant, tu ne peux pas le laisser seul, il faut l’aider puisque c’est mieux d’essayer de relancer. » Ces nouvelles règles ont le potentiel de changer le jeu, mais ce sera aux équipes de tenter de s’y adapter au mieux.