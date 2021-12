Castres : L'aventure va se poursuivre pour Urdapilleta

Urdapilleta prêt à aller plus loin

Benjamin Urdapilleta se sent bien à Castres et va y rester. Alors qu’il était question en novembre 2020 d’un échange avec le buteur de Bordeaux-Bègles Ben Botica, le demi d’ouverture international argentin portera les couleurs du CO au moins jusqu’en juin 2023. Présent ce mardi en conférence de presse, le natif de Buenos Aires a lui-même confirmé la signature de ce nouveau contrat. « On va se voir encore un an et demi », a confié celui qui a porté à onze reprises le maillot des Pumas et évolue à Castres depuis 2015, après avoir joué pour les Harlequins ou encore Oyonnax. Toutefois, ce nouvel engagement n’est pas celui que Benjamin Urdapilleta espérait. « Je voulais prolonger deux ans, a assuré face à la presse le joueur de 35 ans. Mais le président Pierre-Yves Revol m'a dit de faire un an et que l'on verrait ensuite comment je me sentirais. »Membre de l’équipe sacrée championne de France en 2018, Benjamin Urdapilleta a porté le maillot du CO à 148 reprises, avec pas moins de 1445 points à son actif. Dans le communiqué officialisant en bonne et due forme cette prolongation de contrat pour une saison supplémentaire, l’Argentin a assuré être « très heureux de continuer une saison de plus au Castres Olympique ». « Ce club m’a tout donné, m’a permis de participer à la Coupe du Monde, d’être champion de France, de vivre des moments incroyables avec un super groupe, a ajouté Benjamin Urdapilleta L’expérience ici m’a aussi permis de grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. Ma famille et moi nous sentons très bien ici. C’est une grande fierté de poursuivre au CO. » Une saison supplémentaire qui devrait donc en appeler au moins une autre au sortir de l’été 2023.