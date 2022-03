Castres : De Crespigny signe pour deux ans de plus

𝐏𝐑𝐎𝐋𝐎𝐍𝐆𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 ✍️

Notre 3e ligne australien de 25 ans, Nick Champion de Crespigny, a prolongé son contrat pour les 2 prochaines saisons, soit jusqu'en 𝟐𝟎𝟐𝟒 !



Le communiqué 👉 https://t.co/8XFjCYURLv pic.twitter.com/4GbUjuQmKz



— Castres Olympique (@CastresRugby) March 9, 2022

De Crespigny : « Un choix facile à faire »

Castres ne va pas laisser filer Nick Champion de Crespigny. Le troisième-ligne australien de 25 ans, international des moins de 20 ans, a trouvé sa place dans l’effectif du CO cette saison, prenant part à 17 matchs, dont trois en Champions Cup, avec déjà quinze titularisations. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le club tarnais a confirmé un accord avec l’ancien joueur de Sydney valable pour les deux prochaines saisons. Nick Champion de Crespigny va ainsi porter les couleurs castraises au moins jusqu’en juin 2024. Une prolongation de contrat qui fait le bonheur de son entraîneur Pierre-Henry Broncan. « C’est un véritable plus pour notre équipe tant ce joueur est dur au mal et nous amène de l’agressivité sur le terrain tout en étant un de nos joueurs les plus disciplinés, a déclaré le technicien dans un communiqué. Il était venu au départ pour une saison chez nous mais je pense qu’il risque de rester un long moment ici car il correspond aux valeurs de notre club. »Nick Champion de Crespigny, quant à lui, assure être « vraiment content de rester au CO » et que « ça a été un choix facile à faire » en raison d’une « équipe formidable qui se soutient mutuellement, que ce soit le staff ou les joueurs ». « C’est génial de représenter une ville aussi formidable, avec des fans aussi passionnés qui poussent derrière l’équipe à chaque match, a ajouté l’Australien dans le communiqué de son club. Je suis vraiment très heureux à Castres car le club m’a donné l’opportunité de jouer au niveau professionnel en Europe. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir continuer mon parcours dans un si grand club et de continuer à progresser au cours des deux prochaines années sous la direction de Pierre-Henry. » Une prolongation de contrat qui vient récompenser un début de saison très réussi de la part du joueur australien, qui a fait ses preuves lors de ses premiers mois au plus haut niveau.