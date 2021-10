Castres : Babillot vers Bordeaux-Bègles ?

Castrais depuis ses débuts, Mathieu Babillot (28 ans) va-t-il quitter le Tarn pour la Gironde ? A en croire les informations de Midi Olympique ce lundi, le capitaine et troisième ligne aile international français (5 sélections) pourrait quitter le Castres Olympiques à l'issue de la saison et rejoindre le club de Bordeaux-Bègles. A en croire nos confrères, l'UBB, actuellement dauphin de Toulouse en Top 14 après avoir enchaîné deux victoires de rang, contre Brive (4eme journée) et à Lyon (5eme journée), s'intéresserait de très près à Babillot, pas indifférent lui non plus aux approches des Girondins et de leur entraîneur Christophe Urios. Et pour cause, puisqu'Urios n'est autre que l'ancien coach de celui qui arrivera en fin de contrat à Castres en juin prochain. C'est d'ailleurs sous les ordres de l'actuel homme fort de l'UBB que le natif de Chartres a obtenu son seul titre de champion de France à ce jour, en 2018 sous ses couleurs de toujours. Le plus beau moment de la carrière de Babillot, récompensé cette année-là de sa somptueuse saison par l'Oscar d'or de Midi Olympique.

En 2018, il avait fermé la porte à Toulon pour prolonger à Castres

Fortement sollicité après cette saison qui restera assurément la plus belle de ses années de rugbyman jusqu'à maintenant, l'actuel capitaine du CO avait notamment été contacté par Toulon. Très attaché à son CO, il avait néanmoins préféré retoquer l'offre du RCT et prolonger son contrat dans le Tarn jusqu'en 2022. C'est également à Castres, quatrième du classement de Top 14 après les cinq premières journées et une dernière victoire en date, samedi dernier contre... Toulon, que Babillot a eu les honneurs du XV de France. L'homme aux 135 feuilles de match en professionnel n'a toutefois plus été appelé chez les Bleus depuis cette même année 2018 (en novembre), qui avait vu Babillot et les Castrais laisser tous leurs rivaux dans leur rétroviseur. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si le CO tentera probablement de tout faire pour conserver son emblématique troisième ligne centre, déjà titulaire à quatre reprises cette saison. Reste à savoir si le club castrais parviendra à convaincre son capitaine de poursuivre son aventure tarnaise. Car c'est à lui que reviendra le dernier mot. Que décidera le joueur d'origine centrafricaine ? La balle est dans son camp.