Castres : Accord entre le club et les joueurs pour réduire les rémunérations

Revol : « Nous aurons un effectif compétitif »

Si le syndicat des joueurs Provale avait ouvert la porte, la question d’une baisse de salaire pour les joueurs professionnels restait sensible. Mais, du côté de Castres, elle est définitivement réglée. Par voie de communiqué, les dirigeants du club tarnais ont confirmé avoir trouvé un accord avec l’ensemble des membres de l’effectif. « Il prévoit une baisse des salaires d’un montant maximal de 15% pour les joueurs et de 20% pour l’encadrement sportif, la catégorie des joueurs espoirs n’étant pas concernée », assure le club dans son communiqué où il est précisé que cet accord a été « signé par les représentants élus des joueurs Mathieu Babillot, Rodrigo Capo Ortega, Baptiste Delaporte, Julien Dumora, Marc-Antoine Rallier ainsi qu’Armand Batlle, représentant du syndicat Provale ».Ancien président de la Ligue Nationale de Rugby et actuel président du Castres Olympique, Pierre-Yves Revol a tenu à saluer l’état d’esprit de ces joueurs dans cette crise qui touche durement les clubs de rugby avec un accord qui permettra de maintenir un haut niveau de compétitivité la saison prochaine. « Dans ces circonstances particulières, l’ensemble des joueurs a fait preuve d’un grand sens des responsabilités et de solidarité, a déclaré ce dernier dans ce communiqué. Il était important qu’ils fassent un geste fort démontrant leur attachement au club et leur souci de contribuer à lui permettre de poursuivre son activité dans les meilleures conditions possibles. En conséquence de cet accord, notre masse salariale baissera d’environ 15% mais nous aurons un effectif compétitif. » Pour Marc-Antoine Rallier, « il était important d’envoyer rapidement un signal fort afin de lancer l’élan de solidarité qui doit se créer autour du club ». Face à une saison tronquée et, donc, à des rentrées financières réduites, le club castrais aura une marge de manœuvre un peu plus confortable la saison prochaine.