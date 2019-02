Carter de retour au Racing, c'est officiel !

Dan Carter va bien revenir au Racing 92, club où il a déjà évolué entre 2015 et 2018 pour un titre de champion de France et deux finales (perdues) de Champions Cup. Le club francilien a annoncé son retour quelques minutes avant le coup d'envoi de sa rencontre de Top 14 contre Toulouse, via l'écran géant de la Paris la Défense Arena.

L'ouvreur All-Black arrivera en mars, Jacky Lorenzetti a indiqué dimanche qu'il devrait être disponible pour la réception de Bordeaux-Bègles le 23 mars prochain, soit huit jours avant le quart de finale de Champions Cup contre Toulouse.

Dan Carter, qui fêtera ses 37 ans le 5 mars prochain, a été sacré champion du Japon cette saison avec son club des Kobelco Steelers, il va pallier le départ de Pat Lambie, qui a annoncé récemment sa retraite après des commotions à répétition, jusqu'en juin prochain.