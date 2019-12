Brive : Une séance d'entraînement scrutée par l'entraîneur du XV de France

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, s’invite à l’entraînement du @CABCLRUGBY ce vendredi. Il passe d'ailleurs la journée à Brivehttps://t.co/hdjYmu2eo0 pic.twitter.com/znbvkATfnq

— La Montagne Brive (@Montagnecorreze) December 27, 2019

Le projet de jeu au cœur de la visite de Galthié

La visite devait être discrète mais l’entraîneur du XV de France ne passe jamais inaperçu. A douze jours de l’annonce de sa première liste pour le Tournoi des 6 Nations 2020, Fabien Galthié a effectué ce vendredi une nouvelle étape dans son Tour de France des clubs du Top 14 et, selon l’information dévoilée par le quotidien local La Montagne, c’est à Brive que l’ancien capitaine des Bleus s’est arrêté. Une étape corrézienne qui fait suite à celle intervenue le 13 décembre dernier à Agen. Fabien Galthié, qui a passé la matinée en immersion avec les joueurs et le staff du CAB, n’a pas souhaité s’exprimer face à la presse à l’issue de cette séance, gardant ses déclarations pour l’annonce de cette première liste.Entraîneur des avants du club briviste, Marc Dal Maso a confirmé que Fabien Galthié est venu parler des idées concernant le jeu du futur XV de France afin de partager sa vision. « Il nous a fait la surprise. Il devait être chez ses parents du côté de Cahors, a noté l’entraîneur du club corrézien dans des propos recueillis par le quotidien La Montagne. C’est très sympa de sa part. Il est venu nous présenter son projet de jeu pour l’équipe de France. » Une présence particulière lors de cette séance qui, semble-t-il, est passé inaperçue pour les joueurs corréziens. « On n’y a pas fait attention. Cela ne nous change rien, a confié le troisième-ligne Matthieu Voisin. On n’allait pas modifier notre routine alors qu’on n'avait que quelques heures d’entraînement pour préparer ce match hyper important. Je ne suis même pas certain qu’il connaisse d’ailleurs mon nom. » Une tournée qui devrait se poursuivre, avec plus ou moins de discrétion jusqu’à l’annonce de la liste pour le 6 Nations.