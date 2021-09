Brive : Une saison de plus pour Enzo Hervé

💥📽️ Il connaît la Corrèze comme sa poche... et a bien l'intention d'y poursuivre son aventure. 🍃🌲

Davidson et Ric heureux de cette prolongation

Enzo Hervé et Brive, l’histoire va continuer un peu plus longtemps. Issu du centre de formation du club corrézien, le demi d’ouverture de 22 ans a décidé de prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. Alors qu’il s’était engagé en octobre dernier jusqu’en juin 2023, le natif de La Bugue va désormais porter le maillot du CAB au moins jusqu’au mois de juin 2024. « Je suis très heureux de poursuivre mon aventure avec le CA Brive et de continuer à travailler avec ce groupe au quotidien, a déclaré Enzo Hervé dans un communiqué. Je me sens épanoui au milieu de mes coéquipiers et sur cette pelouse du Stadium. » Depuis ses débuts à 19 ans lors d’un match à Montpellier en 2019, le demi d’ouverture a disputé pas moins de 59 matchs sous le maillot briviste avec un total de points qui s’établit à 280 unités.Pour Jeremy Davidson, Enzo Hervé « est rapidement devenu un des meilleurs ouvreurs de France par le travail qu’il a accompli au quotidien ». « Sa fidélité est une marque d’humilité et de son amour pour son club de formation, a ajouté le manager général du club corrézien. Cette signature va nous permettre de continuer à bâtir l’équipe du CA Brive. » De son côté, le directeur général du CAB Xavier Ric assure qu’Enzo Hervé « représente parfaitement le CA Brive ». « Il a été formé au club et a gravi les échelons au fil des années. Il est le présent et le futur du club, ajoute ce dernier. Nous sommes ravis de le voir continuer son histoire et grandir en tant qu’homme sous les couleurs Noir et Blanc. » Alors que Brive est à deux victoires pour deux défaites depuis le début de la saison du Top 14, le club construit d’ores-et-déjà une certaine continuité dans son effectif pour briller à l’avenir.