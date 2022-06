Brive : Signature de van der Merwe pour deux ans

💥 ⚫️⚪️ Le pilier droit international sud-africain Marcel Van Der Merwe s'engage au CA Brive !

Expérimenté et auteur d’une saison pleine en Premiership avec les London Irish (26 matchs), le Springbok s'engage jusqu'en 2024.



Bienvenue Marcel 🇿🇦 pic.twitter.com/JbSCIlVJkK



Un joueur qui connait le Top 14

La saison de Top 14 vient à peine de se finir, avec le maintien assuré de justesse, que Brive prépare déjà la prochaine. Dans cette optique, le CAB annonce ce samedi avoir recruté l’international sud-africain Marcel van der Merwe (7 sélections) pour les deux prochaines saisons. Cette nouvelle peut surprendre du côté de Bayonne, où le joueur était annoncé avec insistance dernièrement. Toujours est-il que le club corrézien signe une arrivée de taille. Le robuste pilier droit de 31 ans (1,88m, 120 kg) sort d’une saison pleine en Premiership chez les London Irish, équipe avec laquelle il a joué 26 rencontres toutes compétitions confondues. Il fait ainsi son grand retour en France avec, à la clé, une troisième expérience en Top 14. Van der Merwe est surtout connu pour avoir joué quatre ans à Toulon, entre 2016 et 2020. Son principal fait d'armes est une finale de Top 14 pour sa première saison à Mayol.Il a ensuite effectué un deuxième passage chez la franchise sud-africaine des Bulls avant de rejoindre La Rochelle en qualité de joker médical. Le protagoniste a joué deux rencontres avec les Maritimes en mai 2021, dont un déplacement au Stadium de Brive. « Je suis vraiment excité à l’idée de rejoindre Brive et de retrouver le Top 14. J’ai hâte d’arriver en Corrèze pour relever ce challenge. Je vais donner le maximum pour apporter mes qualités à l’équipe », déclare le néo-Briviste dans le communiqué de son nouvel employeur. Une joie partagée par Jeremy Davidson, manager du club. « International sud-africain et joueur de très grande qualité, Marcel van der Merwe est un joueur expérimenté qui connaît le Top 14. Dominant en mêlée et avec le ballon en mains, ce sera un grand atout pour notre effectif et un appui important pour nos jeunes piliers. »