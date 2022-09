Brive : Plusieurs semaines loin des terrains pour Bituniyata

Rugby / Top 14 : l'ailier du CA Brive, Setareki Bituniyata va manquer plusieurs semaines de Top 14 après sa blessure face à Lyon #rugby #Top14 #CABLOU #Brive #Bituniyata https://t.co/QT2LcUksrU pic.twitter.com/VLkkAvC2iV

— La Montagne Terre de Sports (@LaMontagne_TDS) September 4, 2022

Bituniyata va beaucoup manquer

Brive a décidément passé une mauvaise journée. Ce samedi, le club corrézien s’est incliné sur sa pelouse face à Lyon dans le cadre de la 1ere journée du Top 14. Si un essai de pénalité à la dernière seconde a permis au CAB d’arracher le point de bonus défensif, il a surtout perdu un élément majeur de son effectif très tôt dans la rencontre. Venu déblayer un ballon avant la fin du premier quart d’heure, l’ailier fidjien Setareki Bituniyata s’est immédiatement plaint de l’épaule gauche. Après avoir quitté la pelouse du Stade Amédée-Domenech dès la 13eme minute, cédant alors sa place à Setareki Tuicuvu pour le reste de la rencontre. Si la blessure du joueur de 27 ans était évidente, l’étendue de son indisponibilité n’était pas encore connue alors que la saison de Top 14 ne fait que commencer.Alors qu’il a quitté le stade avec le bras en écharpe, Setareki Bituniyata devrait être absent pour plusieurs semaines, selon les informations du quotidien local La Montagne. Une indisponibilité qui pourrait même s’étendre sur une période allant jusqu’à trois mois. A coup sûr absent pour le déplacement à Perpignan puis pour la réception du champion de France en titre Montpellier, Setareki Bituniyata manquera au collectif briviste après cette défaite inaugurale. « On va dresser l’état des troupes dimanche et lundi, a confié le manager général du CAB Jeremy Davidson face à la presse à l’issue de la rencontre. On a eu des blessés, les autres en auront. Cela vaut pour toutes les équipes de Top 14. » En effet, en plus du Fidjien, Daniel Brennan, Malino Vanaï, Paul Abadie mais également Lucas Paulos sont sortis du match face à Lyon avec des blessures.