Brive : Mela, nouvel entraîneur

Mela a déjà entraîné Albi



Communiqué de presse :

Le CA Brive annonce aujourd’hui la nomination d’Arnaud Mela comme entraîneur en chef par intérim avec à ses côtés Didier Faugeron comme coordinateur sportif.



▶️ https://t.co/5LcwQ8SNBJ pic.twitter.com/Vk2QpBkWZi



— CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) October 17, 2022

Un ancien joueur emblématique pour tenter de redonner des couleurs au CAB. Après la mise à pied samedi du Nord-Irlandais Jeremy Davidson, passé à l'essoreuse au même titre que son équipe quelques heures plus tôt face à Toulouse à domicile (45-7), deux noms revenaient avec insistance du côté de la Corrèze. Les pistes Yannick Bru et Laurent Labit vite écartées, l'avenir de Brive semblait passer, à entendre les premiers rumeurs, par Arnaud Mela et ou Didier Faugeron. Les dirigeants ont finalement décidé de parier sur le premier. Ancien capitaine de l'équipe, Mela était en charge de la touche avant l'éviction de Davidson. Il a été nommé entraîneur en chef par intérim ce lundi. Il sera notamment épaulé par Faugeron, qui avait fait son retour au club cet été comme coordinateur sportif et le reste. Brive, 12eme du classement après cette claque reçue contre les anciens champions de France et d'Europe et qui reste sur quatre défaites sur ses cinq derniers matchs, misera également sur Philippe Carboneau, Goderdzi Shvelidze et Jean-Baptiste Péjoine, tous trois reconduits également au sein de ce nouvel organigramme."Le CA Brive annonce aujourd’hui la nomination d’Arnaud Mela comme entraîneur en chef par intérim avec à ses côtés Didier Faugeron comme coordinateur sportif. Jean-Baptiste Péjoine, Goderdzi Shvelidze et Philippe Carbonneau poursuivent leurs missions dans le staff sportif. Le rôle d’Arnaud Mela, de Didier Faugeron et de l’ensemble du staff sera de fédérer tout le groupe autour d’un objectif : améliorer rapidement les résultats sportifs. L’ensemble du club est déterminé à relever ce défi", assure le CAB dans un communiqué. Mela, 42 ans, qui avait fait ses découvert la fonction à Albi, où il était resté quatre ans (de 2017 à 2021), vivra sa deuxième expérience comme entraîneur. Avec tout de suite un test pour le nouvel homme fort de Brive, dans la mesure où samedi, c'est au Stade Français que le CAB et le successeur de Davidson rendront visite.