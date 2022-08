Brive : Longue absence pour Thompson-Stringer

🩹🤕 Opéré sous le pied, notre pilier Hayden Thompson-Stringer sera indisponible plusieurs mois.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement 🙏#WEARECAB pic.twitter.com/FGoZ4mQHba



— CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) August 7, 2022

Thompson-Stringer, le blessé de trop pour Brive ?

L’infirmerie ne cesse de se remplir du côté de Brive. Alors que le Top 14 reprend le 3 septembre prochain, avec la réception de Lyon, le CAB déplore l’absence de longue durée de son pilier gauche Hayden Thompson-Stringer. Aligné la saison passée à seize reprises toutes compétitions confondues, dont dix comme titulaire, le natif de Chatham a été opéré d’un pied selon un message publié par son club sur son compte officiel Twitter. Sans donner plus de précision, le CA Brive s’est contenté d’annoncer que son joueur de 27 ans sera « indisponible » plusieurs mois. Alors que Marcel van der Merwe et Malino Vanaï sont arrivés cet été pour renforcer le club corrézien au poste de pilier, l’absence d’un élément expérimenté comme Hayden Thompson-Stringer pourrait poser problème pour le début de saison alors que l’effectif du CAB est déjà amputé par les blessures.En effet, à un mois de la reprise du championnat, pas moins de quatre autres joueurs mis sur la touche. Opéré du péroné en mai dernier, le capitaine Saïd Hirèche pourrait ne pas être totalement remis à temps. Se sont ajoutés à cette liste le deuxième-ligne Mitch Lees ainsi que le troisième-ligne Retief Marais. De plus, l’ailier Wesley Douglas a été opéré du cou cette semaine et sera également écarté des terrains pour plusieurs mois. Une liste des joueurs absents qui comporte également les noms de Lucas Paulos et Rodrigo Bruni, qui ont tous deux été sélectionnés par Michael Cheika et participent au Rugby Championship avec l’Argentine, qui s’est inclinée ce samedi à domicile face à l’Australie. Face à une telle situation, avec un effectif qui a perdu en nombre durant l’intersaison, tout indique que les dirigeants du CAB vont se mettre à la recherche d’un joker médical pour pallier une de ses défections, plus probablement celle d’Hayden Thompson-Stringer.