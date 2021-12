Brive : Le club officialise trois arrivées et trois prolongations de contrat

🎄💥📽️ En ce matin de Noël, le CA Brive a une pensée spéciale pour tous ses supporters Noir et Blanc.

Nous sommes heureux de vous partager ces 6 cadeaux spécialement préparés pour vous.

Joyeux Noël à toutes et à tous ⚫️⚪



ℹ️ https://t.co/IKt28IugNp#WEARECAB pic.twitter.com/WypuEGPjJk



— CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) December 25, 2021

Ceccarelli, Karkadze et Voisin restent fidèles

S’ils ne verront pas leur équipe jouer ce dimanche, les supporters de Brive ont eu de beaux cadeaux de Noël. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club corrézien a officialisé pas moins de trois nouvelles recrues en vue de la saison prochaine. Performant la saison dernière sous le maillot de Vannes, qui a manqué de peu la montée en Top 14, le troisième-ligne centre argentin Rodrigo Bruni a donné son accord pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. « Il dispose de grosses capacités en tant que porteur de balle, il a tous les atouts nécessaires pour jouer au plus haut niveau, a confié à son sujet Jeremy Davidson, manager du CAB. Il est polyvalent à tous les postes de la troisième ligne et est agressif au combat. Il va très vite s'adapter dans le milieu corrézien. » Après avoir connu le rugby à XIII, le troisième-ligne centre néo-zélandais Abraham Papali’i porte actuellement les couleurs du Connacht mais rejoindra la Corrèze avec un contrat portant jusqu’en juin 2024 également. « Il a déjà prouvé ses capacités à franchir dans le rugby à XIII en France, a déclaré Jeremy Davidson. Il va densifier notre effectif et nous permettra d'avancer avec et sans ballon dans les années à venir. »La troisième recrue va arriver en provenance d’Agen. En effet, le pilier gauche Malino Vanai a décidé de quitter le SUA pour Brive avec à la clé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. « Il nous permettra d'être davantage dominant en mêlée, mais ce n'est pas tout, il est très agressif en défense et porte très bien le ballon, a commenté Jeremy Davidson au sujet du joueur originaire de Wallis-et-Futuna. Ce sera un joueur important pour nos prochaines saisons. » Pour ce qui est des prolongations de contrat, la première concerne le pilier droit international italien Pietro Ceccarelli, qui est désormais lié au club corrézien jusqu’en juin 2024. « Il est un pilier moderne, intelligent, très bon en mêlée ainsi que dans le jeu courant, a confié Jeremy Davidson. Il a joué en France, en Italie et en cosse et dispose du statut JIFF, ce qui en fait un élément important de l'effectif pour les années à venir » Vice-capitaine cette saison, Matthieu Voisin a accepté de signer une prolongation de contrat allant jusqu’en 2025. « Très athlétique, il peut jouer aux trois postes de la troisième ligne et il a démontré tous ses progrès depuis quatre ans, a assuré Jeremy Davidson. C'est un leader de notre touche, un exemple de professionnalisme aussi bien sur le terrain qu'en dehors. » Enfin, le talonneur géorgien Vano Karkadze a également prolongé son contrat jusqu’en 2025. « Il a déjà prouvé qu'il disposait de tous les pré-requis pour jouer en Top 14 et devenir un titulaire de l'effectif du CAB », a assuré le manager du club au sujet du joueur de 21 ans.