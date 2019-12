Brive : Fin de carrière prématurée pour Snyman

Brive perd un deuxième-ligne de devoir. Dans des propos recueillis par le quotidien local La Montagne, le Sud-Africain Joe Snyman a annoncé qu’il mettait un terme avec effet immédiat à sa carrière, lui qui porte les couleurs du club corrézien depuis cinq ans et qui sera remplacé dans l’effectif du CAB par Dan Malafosse, libéré de son contrat par Pau ce lundi. La décision a été rendue publique ce lundi à l’issue de la réunion collective hebdomadaire de l’effectif briviste. « Bien sûr que je suis triste parce que je ne voulais pas arrêter comme ça mais c’était le moment pour moi de le faire », a déclaré le joueur de 33 ans dans un entretien accordé à La Montagne. Une fin de carrière prématurée qui intervient alors que Joe Snyman est écarté des terrains depuis près d’un an.

Snyman : « Heureux de terminer ma carrière à Brive »

Le Sud-Africain souffre de blessures au pied gauche qui ne se sont jamais totalement remises. « Tous les jours, je me lève avec des douleurs et le pied enflé, raconte l’ancien joueur des Scarlets. J’ai vu plusieurs spécialistes et toujours beaucoup travaillé au quotidien mais rien n’y a fait. Il valait mieux arrêter. » Après cinq saisons en Corrèze, Joe Snyman a été plus qu’intégré et assure être heureux d’y terminer sa carrière. « Je suis heureux de terminer ma carrière à Brive, avec ces joueurs, ces dirigeants et ces supporters qui sont si spéciaux, ajoute-t-il. Je suis reconnaissant et je ne voulais mentir à personne. » S’il assure qu’il aurait aimé continuer à jouer encore deux saisons, il assure que jouer pour l’argent était hors de question mais ne se voit pas loin du rugby très longtemps. « Je vais me poser un peu mais je ne me vois pas rester tous les jours à la maison à ne rien faire, confie Joe Snyman. Je ne veux pas couper avec le rugby. Je vais passer mes diplômes pour être entraîneur. Et pourquoi avec les jeunes de Brive. » Peut-être un juste retour des choses entre le club et son joueur.