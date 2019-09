Brive empoche le 100e derby face à Clermont

Brive décroche sa première victoire de la saison contre son voisin Clermont, le promu réussit le gros coup de la 3e journée du Top 14 en dominant le vice-champion de France en titre. Après une belle entame, le CAB a vite mené 15-0 grâce aux essais de Namy et Fa'aso'o (4e, 16e). Fritz Lee a remis son équipe dans le bon sens (15-7, 24e) mais Galala inscrivait le 3e essai briviste avant la pause (22-7, 40e). La deuxième mi-temps était plus difficile pour les Corréziens, beaucoup de fautes, de mauvais choix notamment dans le money-time mais l'indiscipline clermontoise symbolisée par les cartons jaunes sortis contre Levave puis Naqalevu leur a permis de résister et d'ouvrir leur compteur après deux défaites à Pau puis Agen.

Clermont encaisse sa première défaite de la saison et perd le contact sur le LOU et l'UBB au classement.