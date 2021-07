Brive : Davidson modifie son staff

🏴🏳️ Le Manager du CA Brive Jeremy Davidson dévoile aujourd'hui son staff pour la saison 2021 – 2022.

Davidson satisfait du retour de Mela

Brive a dû faire quelques retouches. Sortant d’une saison conclue à la onzième place du classement du Top 14, le club corrézien a dû faire face à deux départs au sein de son staff technique. Respectivement en charge de la défense et des avants, James Coughlan et Marc Dal Maso ont tous deux quitté leurs fonctions à l’issue de la saison. A la tête du CABCL depuis 2018, Jeremy Davidson a ainsi dû revoir la composition de son staff, qui va incorporer trois nouveaux membres, mais surtout trois anciens joueurs du club présents lors de sa remontée en Top 14 en 2013, dès la reprise de l’entraînement. Demi de mêlée briviste entre 2000 et 2017, Jean-Baptiste Péjoine fait son retour dans son club de toujours et sera plus particulièrement en charge des trois-quarts. « J'ai débuté ce projet sportif en 2018 avec Jean-Baptiste, a déclaré Jeremy Davidson dans un communiqué. L’amélioration du jeu des lignes arrières a été forte. Nous allons encore progresser dans ce secteur. »Pour remplacer Marc Dal Maso, c’est la solution interne qui a été privilégiée avec Goderdzi Shvelidze, qui aura également un rôle à jouer auprès de l’équipe espoirs. « Goderdzi a rejoint le groupe professionnel au cours de la saison dernière. Il a su apporter toute son expérience technique de la mêlée grâce à son parcours au plus haut niveau, a confié Jeremy Davidson. Son approche, son exigence et son tempérament sont un vrai plus pour le staff sportif. » Joueur de Brive entre 2008 et 2017, Arnaud Mela a décidé de quitter son poste de manager à Albi pour s’occuper du secteur de la touche au sein du staff de Jeremy Davidson. « Nous sommes heureux du retour d’Arnaud au club. Il va rejoindre le staff après quatre saisons à Albi où il a pu progresser en tant qu’entraîneur, a confié ce dernier au sujet de son nouvel adjoint. Il sera là pour nous apporter son savoir dans le secteur de la touche et ailleurs. » Un staff dont la mission sera de faire progresser le club briviste pour le rapprocher des places qualificatives pour la phase finale du championnat.