Brive : Davidson a été mis à pied par ses dirigeants

Communiqué de presse :

Le staff va prendre la suite

Après un peu plus de quatre ans, l’aventure va se terminer pour Jeremy Davidson. Quelques heures après la défaite concédée par Brive face à Toulouse sur la pelouse du Stade Amédée-Domenech dans le cadre du match d’ouverture de la 7eme journée du Top 14, les dirigeants du CAB ont annoncé leur intention de se séparer de leur manager général. « Le CA Brive annonce la mise à pied à titre conservatoire du manager Jeremy Davidson », annonce le club dans un communiqué publié sur son site officiel. Arrivé en Corrèze à l’été 2018 dans un contexte de relégation en Pro D2, le technicien irlandais n’a eu besoin que d’une saison pour faire remonter le CAB en Top 14. Mais, après avoir terminé 11eme à deux reprises puis 12eme du championnat la saison passée, le début de saison compliqué de Brive a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.Alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2024 en vertu d’une prolongation signée en septembre 2021, Jeremy Davidson est poussé vers la sortie. Avec un déplacement sur la pelouse du Stade Français Paris prévu le week-end prochain, les dirigeants du club corrézien ont préféré agir dans l’urgence. Il faut dire qu’avec cinq défaites en sept journées, le bilan du CAB est loin d’être reluisant. En effet, le club corrézien n’a que deux points d’avance sur Pau et Perpignan, qui occupent les deux dernières place du championnat. Afin de reprendre en main l’équipe, les dirigeants brivistes ont annoncé que « le staff actuel poursuit ses missions avec l’objectif d’améliorer les résultats du club ». Autrement dit, un trio composé de Jean-Baptiste Péjoine, Arnaud Mela et Goderdzi Shvelidze sera aux commandes pour les semaines à venir. « L’ensemble du CA Brive est focalisé sur la préparation du déplacement à Paris pour affronter le Stade Français », ont déclaré les dirigeants du club pour conclure leur communiqué.