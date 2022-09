Bordeaux-Bègles : Urios ne regrette pas ses choix et pointe un manque de réussite face à Toulouse

Urios : « On va tout de même garder le positif »

Christophe Urios avait réservé des surprises. Pour la première sortie de Bordeaux-Bègles cette saison en Top 14 face à Toulouse, le technicien girondin a chamboulé son XV de départ avec notamment la titularisation de la recrue Zack Holmes au poste de demi d’ouverture en lieu et place de Matthieu Jalibert. Ce dernier a fait son entrée en jeu à la 51eme minute, pour le plus grand bonheur du public massé en nombre dans les travées du Stade Chaban-Delmas. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Christophe Urios a mis en avant le niveau de préparation disparate de son effectif pour justifier ses choix. « La priorité était tout d'abord à ceux qui ont repris le 25 juillet et ceux qui affichent un état d'esprit remarquable, c'est-à-dire qui pensent que le collectif est numéro un, a ainsi déclaré l’entraîneur de l’UBB. La saison dernière, on s'est un peu perdu là-dessus. » Une saillie qui rappelle les vives critiques émises par Christophe Urios à l’encontre de Cameron Woki et de Matthieu Jalibert.Alors que l’UBB s’est inclinée d’un point sur sa pelouse face au Stade Toulousain, les Girondins ont laissé neuf unités en route avec un échec au pied pour Maxime Lucu sur une pénalité « très compliquée » aux yeux de Christophe Urios, qui ont été précédés par deux tentatives infructueuses pour Matthieu Jalibert. « Il y avait deux coups de pied réalisables, a tonné l’entraîneur de l’UBB. Il faut s'y remettre. » Admettant être « forcément déçu » du résultat avec une défaite « cruelle et pas méritée sur l'ensemble du match », Christophe Urios veut retenir du match le fait « qu'avec une préparation pas facile, on a fait un match de très haut niveau ». « Il ne nous a pas manqué grand chose : un peu de réalisme, de la chance et un peu de concentration, a ajouté l’ancien entraîneur de Castres. On va tout de même garder le positif. » L’UBB cherchera à se relancer mais surtout à lancer sa saison dès ce samedi avec un déplacement loin d’être évident sur la pelouse de Montpellier, champion de France en titre.