Bordeaux-Bègles : Saison terminée pour Moefana

Moeafana, la tuile dont l'UBB se serait bien passé. Avec en préambule le carton face à Montpellier (57-9) en match en retard venu pratiquement valider le billet de Bordeaux-Bègles pour les quarts de finale (il ne leur manque plus qu'un point) en attendant éventuellement mieux, la semaine avait tout pour être belle du côté de la Gironde, à l'aube du déplacement de samedi après-midi (14h45) sur la pelouse de Toulon, septième. Malheureusement pour le troisième du championnat invaincu en Top 14 depuis le 27 mars dernier (défaite 26-11 à domicile contre la Rochelle), de la joie, l'UBB est passée aux larmes avec la blessure de l'une de ses pépites Yoram Moefana. Très en vue depuis le début de la saison et pour beaucoup dans la belle dynamique du moment de ces Girondins stoppés aux portes de la finale de Champions Cup par Toulouse, le leader du championnat, le talentueux trois-quart centre de 20 ans avait abandonné ses coéquipiers juste avant la mi-temps mardi dernier alors que son équipe menait déjà largement (21-9) après avoir été touché à une cheville sur un sprint lancé alors que Jalibert venait de le servir après-contact dans l'intervalle.

Moefana, révélation de la saison en Gironde

Stoppé net, l'ancien joueur de Colomiers, qui s'était déjà plaint d'une douleur plus tôt dans la rencontre, avait cédé sa place à Seuteni. Ce dernier pourrait le suppléer sur tous les matchs à venir. Le natif de Wallis et Futuna ne rejouera plus en effet cette saison. Sud Ouest nous apprend ce vendredi à la veille du voyage dans le Var, que le malheureux souffre d'une entorse avec arrachement du ligament. Moefana va donc devoir se faire opérer et c'est sans lui que l'UBB devrait aborder cette phase finale qui ne semble plus pouvoir lui échapper. Un gros coup dur pour le troisième du classement comme pour son jeune international français aux 2 sélections qui avait fait barrage sans complexe aux Anglais lors de la finale de l'Autumn Nations Cup à Twickenham en décembre dernier. Depuis la reprise, les adversaires de Moefana avait eux aussi appris à connaître ce centre aux qualités innombrables, véritable révélation de Bordeaux-Bègles cette année. Titularisé six fois sur ses treize apparitions, il avait inscrit sept essais. C'est dire combien il risque de manquer à l'UBB.