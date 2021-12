Bordeaux-Bègles : Placé à l'isolement, Jalibert sera absent pour deux matchs

Bordeaux-Bègles va devoir composer sans son maître à jouer. Le club girondin a annoncé ce mercredi devoir faire face à une vague de contaminations par le coronavirus. Sans entrer plus dans les détails, ni préciser le nombre de joueurs et/ou de membres du staff technique concernés, l’UBB a fait état de plusieurs résultats positifs. « Il y avait une suspicion de coronavirus ce (mercredi) matin. Les joueurs et le staff ont passé un test antigénique en début d'après-midi et certains se sont avérés positifs, avait laconiquement déclaré le club du président Laurent Marti dans un communiqué. Ces derniers vont passer un test PCR dans les prochaines heures pour avoir confirmation de leur positivité. » Il y a désormais une certitude concernant l’identité d’un des joueurs concernés puisque Matthieu Jalibert a confirmé via les réseaux sociaux qu’il avait été testé positif.

Jalibert va prendre du repos

C’est, en effet, au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram que le demi d’ouverture international, qui a récemment prolongé son contrat avec l’UBB, a fait son annonce. « J’espère que vous allez tous bien et que vos fêtes se préparent de la meilleure des manières. De mon côté, je suis positif au coronavirus, a déclaré Matthieu Jalibert. J’ai très peu de symptômes, je vais plutôt bien mais ça m’oblige à m’isoler dix jours. Je vais en profiter pour me reposer et revenir plus fort ! C’est une période compliquée pour nous tous alors prenez soin de vous et de vos proches. » Cet impératif d’isolement pour éviter toute transmission va imposer au numéro 10 girondin de manquer les deux prochaines sorties de son club. Les rencontres concernées sont celles à Toulon ce lundi, si le match est maintenu par la LNR, ainsi que la réception de Biarritz le 2 janvier prochain.