Bordeaux-Bègles : Picamoles pas encore en retraite ?

Le barrage ou une demie pour Picamoles et l'UBB ?

Sur le papier, cela avait tout d'une fin bien triste pour Louis Picamoles. Le troisième ligne international français de 36 ans de l'UBB avait en effet décidé depuis un moment que cette saison serait la dernière pour lui. Alors lorsqu'il s'est blessé à un genou et à un tibia mi-mai à l'entraînement, le coup dur avait tout de la mauvaise nouvelle pourPourtant, non seulementLa bonne nouvelle pour le joueur comme pour son club de Bordeaux-Bègles est tombée ce jeudi dans les colonnes de Sud Ouest. A en croire les informations du quotidien, le troisième ligne aux 82 sélections sous le maillot du XV de France pourrait ainsi faire son retour à l'entraînement dès le début de la semaine prochaine.A l'aube de la 26eme et dernière journée, samedi avec tous les matchs programmés à 21h05, l'UBB et Picamoles, certes à égalité de points avec le troisième Castres, compte en effet un seul point de retard sur le leader Montpellier, que le Parisien connaît bien pour y avoir passé cinq ans à ses débuts puis quatre nouvelles saisons, entre 2017 et 2021, pour son retour dans l'Hérault. Et tandis que les Girondins se déplaceront sur la pelouse de Perpignan, le MHR, de son côté, se rendra à Clermont.Dans le pire des cas le double champion de France (avec Toulouse en 2011 et 2012) disputera la finale si finale il y a pour son équipe. Il semble néanmoins qu'il devrait retrouver la compétition avant cela.