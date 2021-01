Bordeaux-Bègles : P. Mignot et Desaubies attendus en qualité de jokers médicaux

Deux arrivées très attendues

Geoffrey Cros, Yoram Moefana, UJ Seuteni, Nans Ducuing ou encore Santiago Cordero. L’Union Bordeaux-Bègles croule sous les blessures. Les joueurs disponibles sur les lignes arrières sont de moins en moins nombreux, ce qui oblige le club à vouloir faire venir deux éléments en qualité de joker médical. Christophe Urios l’a confirmé en conférence de presse et selon L’Equipe, l’un des deux hommes attendus en Gironde est Pierre Mignot. Le joueur de 24 ans, membre de l’équipe de France à 7 et frère de Xavier, international français du LOU, devrait selon le quotidien signer un contrat de trois mois. Son arrivée devrait être officialisée ce dimanche selon Sud-Ouest.Capable de joueur à l’aile et au centre, le joueur passé par le FC Grenoble prendra ensuite part au Tournoi de qualification olympique les 19 et 20 juin à Monaco. L’un des deux futurs visages de l’UBB est ainsi connu. Et Sud-Ouest, bien informé sur le dossier, a mis un nom sur le deuxième joker bordelais. Selon le quotidien régional, celui-ci n’est autre que Simon Desaubies. Capable de prendre place à l’ouverture, au centre et à l’arrière, le joueur polyvalent de 21 ans est prêté par l’UBB au Stade Montois pour toute la saison. Il va être rappelé par le staff bordelais pour étoffer l’effectif de son club formateur. Simon Desaubies a disputé cette saison onze matches de championnat avec la formation classée au 14eme rang du classement de Pro D2. Il viendra aider l'UBB pour la deuxième moitié de la saison. Le club bordelais est dans le ventre mou du classement de Top 14, à la huitième place, avec un bilan de six victoires et six de défaites.