Bordeaux-Bègles : Le temps de la décision semble venu pour Urios

Le dénouement du dossier Christophe Urios semble proche. Lié à l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en juin 2023, l’entraineur emblématique du club girondin n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. Celle-ci pourrait être connue prochainement. Selon Sud Ouest, le technicien de 55 ans a fixé avec son président Laura Marti un dernier rendez-vous prévu ce lundi. Ce dernier lui proposerait un contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, Christophe Urios a déjà été invité à s’exprimer sur ses velléités à ce sujet mais il avait alors balayé ces questions, préférant se laisser le temps de la réflexion. « Mon avenir est simple et compliqué. On a parlé avec Laurent (Marti), ça s’est super bien passé. Mais aujourd'hui, je n’ai pas envie de prendre une décision. Je la prendrai en fin d'année », lançait-il en conférence de presse au mois d’octobre.

L’UBB tourne à plein régime

Des déclarations pour repousser cette échéance qui n’en sera plus une quand Christophe Urios aura trouvé les réponses à ses questions. « J'ai besoin de savoir plein de choses. Est-ce que je peux faire progresser le club ? Est-ce que je peux progresser moi-même ? », s’interrogeait l’intéressé dans ce même point presse. Depuis le lancement de sa carrière d’entraineur en 2002, il n’y a qu’à Oyonnax (2007-2015) où l’ancien talonneur est resté plus de quatre ans en poste. Bien encré en Gironde, il a considérablement fait progresser l'UBB et court après un premier titre. Pourquoi pas cette saison pour Mathieu Jalibert et consorts, leaders du classement de Top 14 après douze journées. Ils ont également été à la hauteur lors du dernier exercice mais n’ont pas réussi à briser le plafond de verre des demi-finales, en championnat comme en Champions Cup face à leur bourreau toulousain qu'ils ont fait tomber (17-7) lors de la dernière journée de championnat.