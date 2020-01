Bordeaux-Bègles : Lamerat renonce aux Bleus

Fabien Galthié peut déjà rayer un nom parmi les joueurs potentiels qu’il pourrait ajouter dans sa liste de 42 pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Rémi Lamerat ne portera en effet plus le maillot bleu, comme il l’a annoncé dans une interview à Midi Olympique. « En signant à Bordeaux, j'ai donné mon accord à Laurent Marti pour ne plus aller en sélection quoi qu'il arrive. Bon, dans tous les cas, je n'aurais pas été pris. Ce qui est tout à fait normal. Le staff va lancer un nouveau cycle avec de très bons joueurs à mon poste (...) Il n'y a pas à polémiquer. J'ai fait mon temps », explique le centre qui a signé cet été à l’UBB, après trois saisons à Clermont.

Lamerat n'a plus joué en équipe de France depuis juin 2018

Lamerat, qui fêtera ses 30 ans le 14 janvier, a été sélectionné à 19 reprises en équipe de France, entre le 7 juin 2014 et le 23 juin 2018, et a inscrit deux essais (contre l’Argentine en juin 2016 et le pays de Galles en mars 2017). Actuel leader du Top 14, l’UBB pourra donc compter sur son joueur pendant la période du Tournoi, où il y aura notamment un doublon le week-end du 22-23 février. Cette année, le Girondin a disputé dix matchs de Top 14 et a marqué trois essais.