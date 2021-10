Bordeaux-Bègles : Jalibert ne partira pas avant la fin de son contrat

Marti rêve de pouvoir le prolonger

Vendredi à la veille de la venue de Montpellier, 8eme au classement, au stade Chaban-Delmas pour le compte de la 6eme journée de Top 14,"Ce n'est pas une question taboue et ce n'est pas le moment d'y répondre maintenant. J'ai été clair dans la presse : mon contrat va jusqu'en juin 2023. Voilà, j'irai au bout de mon contrat", a déclaré Jalibert en conférence de presse alors queen dépit du démenti formel de l'entraîneur du Racing Laurent Travers la semaine dernière. "Je peux vous garantir que je n’ai jamais eu Matthieu et je ne lui ai jamais donné de coup de fil pour quoi que ce soit."De son côté, le natif de Saint-Germain-en-Laye avait lui aussi tenu à faire une mise au point il y a quelques jours. "Je suis en fin de contrat en juin 2023. J’entends pas mal de choses comme quoi j’aurais déjà signé au Racing. Les médias en font des caisses. Personnellement, je n’ai aucun contact avec le Racing." "J’ai lu dans la presse qu’ils étaient intéressés par mon profil. Je prends le temps de la réflexion", avait toutefois précisé l'ouvreur girondin, laissant ainsi quelque peu ouverte la porte à un départ avant la fin de son bail."Il y a un moment où on ne peut pas sacrifier un projet pour du fric et mon projet il est construit autour de Matthieu Jalibert. Il peut accompagner le projet de l'UBB, trois ou quatre ans de plus avant d'aller voir ailleurs si ça ne marche pas", avait rappelé encore récemment le dirigeant dans les colonnes de Sud Ouest. Jusqu'en juin 2023, la question ne se posera pas.