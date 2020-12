Bordeaux-Bègles : Jalibert au repos forcé ?

Urios : « Je l’ai trouvé plus à l’aise que sur son premier match »



Matthieu Jalibert au repos forcé quelques semaines ? Touché dimanche dernier face à l'Angleterre à Twickenham lors de cette finale de la première édition de l'Autumn Nations Cup perdue (22-19) après prolongation par les Bleus face au XV de la Rose,Lundi soir, sur le plateau de l'émission Top Rugby pour la chaîne de télévision locale girondine TV7, Christophe Urios a révélé que son numéro 10 sorti peu après l'heure de jeu ce week-end face aux Anglaisafin de connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité éventuelle. « On y verra plus clair demain matin (mardi) », a ajouté le manager de l'UBB alors que son équipe, huitième du classement de Top 14 après onze journées, entamera vendredi soir (18h30) sur la pelouse des Anglais de Northampton sa campagne de Champions Cup.Au passage, l'ancien entraîneur de Castres, sacré champion de France il y a deux ans avec le CO, est revenu sur la prestation de ses trois joueurs retenus dernièrement avec le XV de France par Fabien Galthié : le troisième ligne Cameron Woki, le centre Yoram Moefana et donc Jalibert, l'ouvreur international français de l'UBB titularisé en l'absence de l'habituel numéro 1 au poste Romain Ntamack. « Yoram (Moefana), il nous bluffe. Quand je l’ai vu faire ce match incroyable d’intensité, de responsabilité, d’engagement, pour une première titularisation avec le XV de France, à Twickenham, face aux vice-champions du monde, franchement, chapeau. Matthieu (Jalibert), je l’ai trouvé plus à l’aise que sur son premier match (face à l’Italie). Cameron (Woki) a fait un très bon match au niveau de la touche notamment et défensivement. Ils ont fait plaisir à tout le public bordelais. J’étais vachement fier ».