Bordeaux-Bègles : Flanquart partira à l'issue de la saison

Après une opération de la paroi abdominale, ma saison et mon aventure avec l’ubb sont malheureusement terminées. Place à la rééducation pour revenir à 100% et me lancer dans un nouveau projet.

Mais avant ça, à fond derrière les copains @UBBrugby pour une aventure historique!!! pic.twitter.com/AuoUtyIDzd

— Alexandre Flanquart (@A_Flanquart) April 4, 2021

Direction Provence Rugby pour Flanquart ?

Le chapitre Bordeaux-Bègles va se refermer pour Alexandre Flanquart. Le deuxième-ligne l’a annoncé dans un tweet ce dimanche, jour de huitième de finale de Champions Cup pour l’UBB face à Bristol. « Après une opération de la paroi abdominale, ma saison et mon aventure avec l’UBB sont malheureusement terminées. Place à la rééducation pour revenir à 100% et me lancer dans un nouveau projet. Mais avant ça, à fond derrière les copains pour une aventure historique », a-t-il écrit. Depuis 2019, il aura peu joué sous le maillot de la formation bordelaise. Le joueur de 31 ans, international français à 22 reprises, a joué onze matchs cette saison, dont quatre comme titulaire contre Bayonne, Castres, le Stade Français Paris et le Stade Toulousain.La saison passée, l’ancien élément du Stade Français Paris a débuté sept des douze rencontres auxquelles il a pris part toutes compétitions confondues. Sa dernière apparition en match remonte au 2 janvier contre Toulon en Top 14. Le magazine Midi Olympique rapportait fin février que, malgré l’intérêt de plusieurs équipes de l’élite, l’intéressé privilégierait un départ à Provence Rugby, actuellement quatorzième de Pro D2. Comme l’indiquait Christophe Urios cette semaine en conférence de presse, l’Union Bordeaux-Bègles a anticipé la longue absence de Flanquart en recrutant Thomas Jolmes qui a débuté la saison avec le RC Toulon. Celui-ci a fait ses débuts le week-end dernier contre La Rochelle. Alexandre Flanquart suivra la fin de saison de l'UBB en tant que supporter. Ses futurs ex-coéquipiers, cinquièmes de Top 14, espèrent conforter leur place dans le top six pour participer à la phase finale.