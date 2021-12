Bordeaux-Bègles : En fin de contrat, Paiva va bien quitter le club à l'issue de la saison

C’est un secret de polichinelle que Thierry Paiva a confirmé. Pur produit du centre de formation de l’Union Bordeaux-Bègles, son club de toujours mis à part une saison en prêt à Carcassonne en 2016-2017, le joueur de 26 ans a bel et bien décidé de changer d’air cet été. Au détour d’un entretien accordé au site spécialisé Rugbyrama, le natif de Bordeaux a confirmé que le temps était venu de quitter le nid pour rejoindre le vice-champion de France et d’Europe, qui renforce grandement son effectif pour les saisons à venir. « J'ai longuement réfléchi à cette décision, à ce qui était le mieux pour moi, a déclaré Thierry Paiva dans cet entretien. J'ai eu plusieurs propositions de clubs et de projets. J'ai choisi celui qui me correspondait le plus et je sais que j'ai pris la bonne décision. » Une décision qui va le faire prendre la direction de la Charente pour passer sous les ordres de Ronan O’Gara. Une décision de partir qui a été facilitée par le fait qu’il n’a « pas eu de proposition de Bordeaux ».

Paiva : « Je suis sûr d'avoir fait le bon choix »

Toutefois, Thierry Paiva a tenu à s’entretenir avec Christophe Urios, qui a récemment prolongé son bail avec l’UBB et qui ne comptait pas sur son profil. « Après que je me sois engagé, c'est à ce moment que j'ai eu une discussion avec Christophe qui m'a expliqué que j'avais fait le bon choix, car je ne rentrais pas dans ses plans pour les prochaines saisons, a confié le pilier gauche. Donc, je suis sûr d'avoir fait le bon choix. » S’il admet avoir « un gros pincement au cœur » à l’idée de quitter le club girondin, Thierry Paiva assure avoir « choisi une autre aventure » pour la suite de sa carrière mais compte bien terminer sur un bonne note une histoire débutée en 2013. « J'ai à cœur de terminer cette année de la plus belle des manières. Ce serait la plus belle des récompenses après y avoir passé onze années, ajoute-t-il. J'ai eu la chance d'y gagner des titres en jeunes. J'espère le faire en pro. Cela terminera un beau cycle avant d'entamer une nouvelle histoire. » Un nouveau chapitre qui, il l’espère, lui permettra de porter enfin le maillot du XV de France.