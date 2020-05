Bordeaux-Bègles : Dubié ne veut pas entendre parler du titre

Contrairement à la Ligue 1, le Top 14 se termine habituellement avec des phases finales dont la tenue a été rendue impossible cette année en raison de l'épidémie liée au coronavirus. Si le PSG a pu être sacré champion de France en football, ce n'est pas le cas de Bordeaux-Bègles en rugby même si le club girondin était en tête du championnat au moment de l'interruption du Top 14. Une décision logique pour les différents acteurs du club à en croire Jean-Baptiste Dubié qui s'est exprimé à ce sujet pour l'AFP : « Entre joueurs, on n'en a pas parlé. Pour tout dire, ça ne nous a même pas traversé l'esprit. Il manque un tiers de la saison, on ne s'est jamais dit qu'on serait sacrés. Le titre n'a jamais été à l'ordre du jour. »

La frustration de manquer les phases finales

Le regret de Dubié réside plus dans le fait de ne pas avoir l'opportunité de goûter aux phases finales que l'UBB n'a plus connu depuis sa remontée en 2011 : « Quand tu ne connais pas les phases finales et leur engouement, il y a de quoi être vraiment frustré. Beaucoup de copains m'ont dit "vous allez vivre un truc incroyable". Pas de chance, c'est un truc inédit, incroyable, qui tombe mal pour l'UBB. C'est dur. On n'avait pas envie que cette saison se termine. J'ai cru jusqu'à la fin qu'on allait faire les phases finales en septembre... Mais comment peut-on jouer alors qu'on n'a rien pour maîtriser la propagation ? Ça paraît irréel. »