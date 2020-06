Bordeaux-Bègles : Cinq joueurs ont eu le coronavirus

Leader du Top 14 au moment où la saison a été définitivement arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus, l’Union Bordeaux-Bègles ne saura jamais si elle aurait décroché le titre de champion de France 2020. Le club girondin tentera de repartir sur les mêmes bases la saison prochaine, qui devrait reprendre le 4 septembre. L’UBB a repris l’entraînement début juin, avec des joueurs en pleine forme. Pourtant, certains d’entre eux (dont le nom n’a pas été dévoilé) ont contracté le coronavirus au début de la pandémie, a révélé leur entraîneur Christophe Urios à l’AFP : « On a cinq joueurs qui ont attrapé le Covid-19. C’était au début. Ils sont immunisés maintenant. On a fait trois (tests) PCR dont la dernière mardi 16 juin, ils sont tous négatifs. Le staff pareil. Au mois de février, on a eu des cas de grosses grippes avec des sensations étonnantes ». Tout le monde est désormais guéri, prêt à supporter de grosses charges de travail, à deux mois et demi du début de la saison 2020-21.