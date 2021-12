Biarritz : Prolongation de contrat jusqu'en 2026 pour Steeve Barry

Barry, quatrième prolongation du BO en cette fin d’année

Steeve Barry se fixe à Biarritz. Sélectionné à 187 reprises avec l’équipe de France de rugby à 7, celui qui peut jouer au centre ou à l’aile d’une ligne de trois-quarts a décidé de poursuivre l’aventure démarrée en 2019 avec le Biarritz Olympique. Formé au Stade Rochelais avant de faire ses débuts professionnels lors de la saison 2011-2012 sous les couleurs des Maritimes, le natif de Ruffec s’est alors tourné vers le rugby à 7 avec un contrat fédéral jusqu’en 2016 et la participation au premier tournoi olympique de l’histoire de la discipline, dont les Bleus ont pris la septième place finale. Revenu au sein de son club formateur à l’issue de cette parenthèse pour deux saisons puis prolongé d’une durée similaire, Steeve Barry a été libéré dès l’été 2019 et a ainsi pu rallier Biarritz.D’abord en Pro D2, Steeve Barry est devenu un cadre du Biarritz Olympique avec seize titularisations en 20 matchs lors de sa première saison avant de confirmer la saison passée avec 32 matchs dont 30 titularisations pour huit essais inscrits sur la route d’une remontée en Top 14 au bout du suspense lors de l’Access Match face au rival honni Bayonne. Cette saison, sur sept matchs disputés, le joueur de 30 ans en a démarré quatre dans la peau d’un titulaire. Des performances qui ont convaincu les dirigeants du BO de lui faire confiance pour les quatre prochaines saisons. En effet, via son compte Twitter, le président du club basque Jean-Baptiste Aldigé a confirmé que Steeve Barry est désormais engagé jusqu’en juin 2026. Une prolongation de contrat qui fait suite à celles confirmées récemment de Guy Millar, Johan Aliouat et Bastien Soury. En difficulté au classement du Top 14 avec la dernière place, Biarritz entend construire sur la durée avec ces prolongations de contrat.