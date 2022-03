Biarritz : Les funérailles d'Aramburu ont eu lieu ce samedi

Alors que la foule grossit devant l’église Sainte Eugenie de #Biarritz, l’Agur Jauna retentit depuis l’écran géant installé. #Aramburu #FBsport pic.twitter.com/IsgD60vqmD

— France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) March 26, 2022

Un hommage du BO

Biarritz a rendu un dernier hommage à Federico Martin Aramburu, tué par balles le 19 mars dernier à l’âge de 41 ans dans les rues de Paris. Les funérailles de l’ancien joueur du BO entre 2004 et 2006, avec qui il a remporté deux titres de champion de France, ont eu lieu ce samedi en l’église Sainte-Eugénie. Selon France Bleu Pays Basque, « plus d’un millier » de personnes étaient présentes pour se recueillir et applaudir en mémoire d'Aramburu. La grande majorité d’entre elles ont suivi la cérémonie, qui a débuté à 14h00, sur un écran géant installé à l’extérieur de l’église. La famille de l’ancien international argentin (22 sélections) et plusieurs personnalités du rugby, Gonzalo Quesada, Dimitri Yachvili ou encore Bernard Laporte, étaient également présentes. Le chant basque de l’Agur Jauna a été joué pour accompagner son cercueil, porté par ses anciens coéquipiers au BO : l’Argentin Manuel Carizza et les Français Thomas Lièvremont, Nicolas Brusque et Shaun Hegarty.C’est avec le dernier cité, son ami et associé, que Federico Martin Aramburu se trouvait au moment du drame survenu dans la capitale. Après avoir diné avec des clients, les deux hommes ont regagné un bar-restaurant où une bagarre, impliquant Aramburu, a éclaté avec un groupe de personnes. Au petit matin, alors que les deux anciens joueurs rejoignaient leur hôtel, l’Argentin a été la cible de plusieurs coups de feu des occupants d’une voiture. Les principaux suspects ont depuis été arrêtés. Les joueurs du BO, attendus à Montpellier ce samedi (17h00) dans le cadre de la 21eme journée de Top 14, ont également rendu hommage au regretté Aramburu en arborant un tee-shirt blanc avec le portrait de l’ancien Biarrot pendant l’échauffement et au moment d’entrer sur la pelouse.