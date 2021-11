Biarritz : Le projet Aguilera relancé, le BO jouera finalement ses matchs européens à Biarritz

Biarritz disputera finalement ses matchs de Coupe d'Europe à Aguilera !

Le projet Aguilera est mort, vive le projet Aguilera ! Un temps mis sous cape, pour ne pas dire enterré, le projet XXL de modernisation du stade Aguilera doublé de la création d'un centre de formation répondant là aussi aux exigences du rugby professionnel est complètement relancé. Midi Olympique nous confirme en effet ce lundi alors que Biarritz, toujours bon dernier de Top 14 pour son grand retour parmi l'élite sept ans après l'avoir quittée, a enregistré samedi sa déjà septième défaite en dix matchs (33-21 à Pau), queAu point de faire revenir le soleil sur la côte basque et dans les cœurs de ces supporters biarrots à qui il n'avait plus resté à un moment que d'attendre à quelle sauce ils allaient être mangés. Le maire de Biarritz en personne Mäider Arosteguy a tenu à redonner de l'espoir à tous ceux qui rêve de voir ce projet d'envergure se concrétiser. "Tout est relancé. On est actuellement en train de retravailler la copie de départ. De part et d'autre, il y a une réelle volonté de faire avancer le projet Aguilera", explique dans Midi Olympique le magistrat, qui ne semble plus le projet aussi coûteux qu'il l'avait longtemps laissé dire.A moins que les plans initiaux aient été revus à la baisse. "Je ne peux vous donner de détails, poursuit l'édile. Mais c'est une très bonne nouvelle. On travaille sur une pérennisation du club sur son territoire d'origine", répond uniquement l'intéressé. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule,Steffon Armitage et ses coéquipiers accueilleront Newcastle le week-end des 14, 15 et 16 janvier, puis Toulon trois mois plus tard (8, 9 et 10 avril). Voilà de quoi redonner le sourire à cette équipe de Biarritz qui ne parvient pas pour le moment à se sortir des profondeurs du Top 14.