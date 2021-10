Biarritz : Face à l'absence de Peyresblanques, Soury arrive pour compléter l'effectif

View this post on Instagram















































Une publication partagée par Bastien Souss (@bastien_soury)





Soury impatient de rejoindre Biarritz

Bastien Soury va passer de la Rade au pays Basque. Issu du centre de formation du RC Toulon, le talonneur de 26 ans a confirmé au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram son départ de son club de toujours. Titularisé à l’occasion du match nul concédé par le club varois face à Montpellier dans le cadre de la première journée, le pilier va très prochainement rejoindre Biarritz dans un rôle de joker médical. Le BO doit, en effet, pallier l’absence de longue durée de son talonneur Lucas Peyresblanques. Ce dernier souffre d’une rupture de l’ischiojambier depuis la victoire du club basque face au Racing 92 dans le cadre de la 3eme journée du Top 14. Affaibli à un poste clé, le club du président Jean-Baptiste Aldigé s’est mis à la recherche d’un remplaçant et son choix s’est porté sur Bastien Soury.Dans son message publié sur le réseau social, Bastien Soury a eu un mot de remerciement pour son ancien club. « Merci au RC Toulon, merci à tout les joueurs avec qui j’ai pu apprendre, grandir et jouer, a confié le talonneur Merci à tout les éducateurs qui m’ont fait aimer ce sport en étant jeunes, merci à tout les staffs que j’ai pu côtoyer, à tout les gens des bureaux qui travaillent dans l’ombre. » Un message dans lequel il confie également son impatience concernant ce nouveau chapitre dans sa carrière. « Merci au Biarritz Olympique de m’accueillir, ajoute-t-il. J’ai hâte de commencer ce nouveaux challenge qui m’attend. » Après 76 matchs sous les couleurs du RCT, dont seulement six comme titulaire, Bastien Soury va intégrer un effectif au sein duquel il pourra relancer sa carrière.