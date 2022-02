Biarritz : Aldigé a pris la défense de ses joueurs face à la presse

Aldigé : « Personne n'a triché »

Le Biarritz Olympique est au plus mal. Promu cette saison en Top 14 après son succès héroïque en juin dernier face à Bayonne lors de l’« Access Match », le club basque peine à suivre le rythme de l’élite du rugby hexagonal. Avec cinq victoires en 18 matchs, le BO est bon dernier du championnat à cinq points de Perpignan, actuel barragiste, et à sept points du premier non-relégable, Toulon, qui a deux matchs en moins. Une équipe biarrote qui a été dépassée dans tous les compartiments du jeu ce samedi, encaissant dix essais lors du revers concédé sur la pelouse du Stade Français Paris (65-19). A l’issue de la rencontre, seul le président du club Jean-Baptiste Aldigé s’est présenté en conférence de presse. « Je vais faire la conférence de presse. Les joueurs ne viendront pas, a confié ce dernier. On est meurtri et déçu de ce qui se passe. Je suis là pour respecter les obligations. » Le patron du BO s’est alors lancé dans un monologue durant lequel il a pris la défense de ses joueurs. « C'est plus compliqué que cette défaite. Je ne cherche pas d'excuse aux joueurs, je leur donne, a ainsi confié Jean-Baptiste Aldigé. On essaie de respecter le maillot, mais on n'est pas invité. »Admettant que son équipe « arrive au bout d'un cycle de trois ans », le président du Biarritz Olympique a assuré que ses joueurs « sont de bons gars, comme tous les salariés de ce club ». Affirmant que « personne n’a triché », il ajoute que « c'est juste très compliqué, on est à bout de souffle ». « On voulait se prouver qu'on pouvait exister. On est fatigué. On est en difficulté. Mais c'est plus profond que ce match, affirme Jean-Baptiste Aldigé. Ce n'est pas la faute des joueurs. On est en train d'exploser en vol. Mais je suis fier des mecs. » Présentant le BO comme « une petite équipe amateur au milieu d'un championnat professionnel », l’ancien international pour Hong-Kong admet qu’« on prend le mur en pleine face » dans un Top 14 qu’il présente comme « implacable ». Malgré tout cela, faisant « face à la réalité », le dirigeant biarrot affirme que son club « ne va pas abandonner » malgré le fait que son équipe est « à bout de souffle ». « On ne sait pas où on va. C'est très dur, a-t-il admis avant de soutenir son équipe. Mais je suis fier de mes joueurs même s'ils ont pris 60 points. »