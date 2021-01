Bayonne : Départ en fin de saison pour Barthélémy, qui a signé en faveur de Grenoble

La carrière de Romain Barthélémy va prendre une nouvelle trajectoire. L’ancien joueur du RC Toulon (2010-2011) et du SC Albi (2011-2018) va quitter l’Aviron Bayonnais, avec lequel il effectue sa troisième saison pleine. Selon les informations de France Bleu Pays Basque, confirmées par le magazine Midi Olympique, le joueur de 31 ans va rejoindre dès l'été prochain Grenoble. Il a signé un bail de trois ans avec l’actuel huitième de Pro D2 et rejoindra donc les Isérois à l’issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, le demi d’ouverture a refusé de prolonger avec la formation basque alors que l’Aviron, avec qui il remporté le titre de champion de Pro D2 en 2019, lui a proposé de rempiler pour deux ans. Romain Barthélémy a joué huit matchs de Top 14 cette saison, dont sept comme titulaire à l’ouverture lors en première partie d’exercice.

Un nouveau challenge pour Barthélémy

Victime d’une luxation d'une épaule contre Montpellier à la mi-novembre, Romain Barthélémy a raté deux mois de compétition et a fait son retour le 22 janvier dernier sur le terrain de La Rochelle, match dans lequel l’Aviron a pris l’eau avec une très lourde défaite (40-3). Avec notamment deux matchs en retard sur ses concurrents directs, Bayonne pointe à la douzième place du classement du Top 14 à la mi-saison et doit prendre des points dans l’optique du maintien. Romain Barthélémy a donc l’occasion de donner un dernier coup de pouce à son club avant de rejoindre sa nouvelle équipe. Une volonté qui est également celle du président de l’Aviron Bayonnais, Philippe Tayeb. « Je souhaite bonne chance à Romain dans sa nouvelle aventure, en espérant qu’il fasse une très belle fin de saison avec nous. Mais je n’ai pas de doute vu la mentalité du joueur », a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien régional Sud Ouest, désireux de se maintenir dans l’élite du rugby tricolore mais surtout conscient des grandes qualités de son futur ex-joueur.