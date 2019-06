Bayonne: Camara de Paris à l'Aviron

S'il a pu être profondément marqué par sa mise à la porte du Stade Français pour une "faute grave", dont on ignore toujours la nature, Djibril Camara (30 ans, 4 sélections) a su rebondir. L'ailier ou arrière international, qui avant d'être licencié avait effectué toute sa carrière dans la capitale avec à la clé un Bouclier de Brennus (2015) et une Challenge Cup (2017), continuera à évoluer dans le Top 14, puisque, selon nos confrères de Sud-Ouest, Camara s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec l'Aviron Bayonnais (plus une en option), le club basque de retour dans l'élite. C'est la 15e recrue du promu après Ruru, Luamanu, Hingano, Afatia, Monribot, Maka, Alofa Alofa, Galarza, Fajardo, Graaff, Gorin, Lamothe, Cormenier et De Clercq.