Bayonne-Bru: "Cette équipe de Montpellier va faire mal cette année..."

Yannick Bru est exigeant avec son équipe de l'Aviron Bayonnais et ce souci d'excellence n'est évidemment pas étranger au retour tonitruant du club basque dans l'élite marqué par une nouvelle victoire du promu ce samedi, à Jean-Dauger, contre Montpellier (28-24). Un 4e succès en 7 journées au prix d'une performance qui a donc laissé le manager sur sa faim, comme il l'indiquait au micro de Canal+.

"Ce n’était pas le jeu qu’on veut pratiquer, on ne s’est pas procuré le plaisir qu’on aime prendre sur le terrain. La faute à cette équipe de Montpellier venue faire un gros match à l’extérieur, très dense, et puis le porteur de balle n’a sans doute pas fait le nécessaire, analysait l'ancien entraîneur-adjoint du XV de France. Les joueurs étaient un peu timorés, un peu stressés avant le match", avouait-il. Un état d'esprit qui a notamment empêché de profiter de la supériorité numérique de sa formation en seconde période : "Comme souvent, l’équipe qui joue à 14 se resserre et fait preuve de beaucoup d’altruisme. Ils étaient venus ici pour défendre et se rassurer à l’extérieur. Cette équipe va faire mal cette année… On a réussi à tenir, mais ça a été très, très dur, on a quelques blessés… On a ce match à Toulon à gérer et la trêve va nous faire du bien."

A noter que le capitaine Jean Monribot, touché au niveau des cervicales sur un déblayage non sanctionné, a dû être évacué sur une civière, avant d'être hospitalisé pour de plus amples examens.