Bayonne : Bogado arrive comme joker médical

Bogado des Jaguares au Top 14

Le staff bayonnais va renforcer son effectif. Alors que les absences sont nombreuses dans les lignes arrières pour le début de saison de Top 14, le club basque va surtout voir son arrière ou ailier Arthur Duhau être absent pour les quatre prochains mois. Le joueur de 25 ans est touché au tendon rotulien d’un genou et va devoir passer par la case opération, fragilisant un peu plus l’Aviron Bayonnais, de retour dans l’élite du rugby hexagonal cette saison. Face à cette absence, Grégory Patat et ses adjoints ont réfléchi à la possibilité d’engager un joker médical pour retrouver un peu de profondeur d’effectif et poursuivre une entame de saison probante. Selon les informations du quotidien régional Sud-Ouest, c’est en Argentine que le club basque a pu trouver son bonheur.International argentin à quatre reprises, dont les matchs remportés par les Pumas contre la Géorgie et le Portugal cet été, Martin Bogado va quitter les Jaguares, formation qui a pris part au Super Rugby jusqu’en 2020 avant de trouver refuge dans la SuperLigue Américaine sous le nom Jaguares XV. Le joueur de 24 ans, qui a également pratiqué le rugby à 7, va apporter des solutions à plusieurs postes en attaque. En effet, s’il est un arrière de formation, Martin Bogado pourra également venir dépanner sur le poste d’ailier. Toutefois, sa polyvalence dans les lignes arrières devrait surtout permettre à Gaëtan Germain de souffler après avoir été titulaire au poste d’arrière à chacune des sorties de l’Aviron Bayonnais cette saison. Grégory Patat pourra ainsi espérer maintenir un haut niveau de performance après deux victoires et deux défaites lors des quatre premières journées.