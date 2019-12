Bayonne : Battut pas avant avril

Lourdement battu 45-10 par Toulouse dimanche en clôture de la 10eme journée de Top 14, avec deux joueurs exclus (Matthew Luamanu et Filimo Taofifenua) qui devront purger au moins un match de suspension, l’Aviron Bayonnais a en plus vu son capitaine Antoine Battut se blesser gravement. Touché au bras gauche, le troisième ligne qui fêtera ses 36 ans le 1er janvier sera absent pendant quatre mois, a fait savoir le club basque ce lundi. Il a été opéré d’une rupture du tendon du biceps. Battut va donc manquer neuf matchs de Top 14 (Bayonne est actuellement 10eme) et les quatre dernières rencontres de la phase de poules de la Challenge Cup (Bayonne est actuellement dernier de son groupe). La saison passée, Antoine Battut avait été l’un des leaders de l’Aviron, sacré champion de Pro D2, avec 25 matchs disputés en tant que titulaire. Cette saison, il a joué neuf des dix premières journées de Top 10