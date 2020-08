Bayonne : Après un accident en état d'ivresse, Sione Tau a été licencié

Le passage de Sione Tau sous le maillot de l’Aviron Bayonnais ne restera pas dans les annales. Aligné à cinq reprises en Top 14 et trois fois en Challenge Cup par le club basque la saison dernière, le troisième-ligne tongien a été licencié selon une information du quotidien Sud-Ouest. Une décision radicale dont la raison n’a absolument aucun rapport avec les prestations du joueur sur les terrains du championnat de France mais qui est lié directement à son comportement extra-sportif. Le joueur de 31 ans a, en effet, provoqué il y a plusieurs semaines un accident de la circulation dans lequel trois véhicules ont été embouti. Le quotidien régional précise les circonstances de cet accident. En pleine nuit, au moment de revenir d’une soirée, Sione Tau s’est endormi au volant et, perdant le contrôle du véhicule mis à sa disposition par l’Aviron Bayonnais.

L’incartade de trop pour Sione Tau ?

Dans la manœuvre, deux autres véhicules en stationnement ont été endommagés. Arrivées sur place, les forces de l’ordre ont fait passer au troisième-ligne international tongien (4 sélections) un test d’alcoolémie dont le résultat a été positif. En conséquence de cela, les dirigeants de l’Aviron Bayonnais ont pris la décision de rompre le contrat du joueur avec effet immédiat et ce alors qu’ils venaient de le prolonger jusqu’en 2022. Passé par Agen puis Perpignan avant d’arriver à Bayonne, Sione Tau n’a pas fait parler de lui uniquement pour ses performances sportives. Sous les couleurs du SUA, le Tongien a été contrôlé positif à un produit masquant qui lui a valu une suspension pour deux ans alors qu’il venait de rejoindre l’USAP. Après cette nouvelle incartade, il devrait être difficile pour Sione Tau d’obtenir la confiance d’un autre club français.