Azéma: "On a appris de nos échecs"

Que le temps fut long pour les Jaunards. Après avoir mangé son pain noir avec un exercice 2017-2018 compliqué, échouant notamment aux portes de la phase finale, l’ASM a relancé la machine cette saison. Et comment. Deuxième à l'issue de la saison régulière du Top 14, juste derrière l’insaisissable Stade Toulousain, Clermont a également remporté la Challenge Cup. Pour Franck Azéma, cette demi-finale face à Lyon, programmée dimanche (16h30), est tout simplement le fruit de tout le travail effectué par ses protégés cette saison.

"On a beaucoup appris de nos échecs. On s'est même construits à travers ça. Je trouve que le groupe a mûri. On a des garçons qui sont au club depuis déjà longtemps et qui ont tiré beaucoup d'enseignements du passé, au point de pouvoir les faire partager à leurs coéquipiers. Et on a aussi des joueurs d'une nouvelle génération, arrivée en 2017. C'est ce mélange entre jeunes et moins jeunes, entre vécu et insouciance, qui fait qu'on en est là aujourd'hui", a ainsi confié l’entraineur des Jaunards en conférence de presse d’avant-match, ce samedi.

Bâtie pour soulever le Brennus, la formation auvergnate, aux ambitions et à l'identité de jeu retrouvées, aura cependant fort à faire face à une équipe du LOU dirigée par un ancien du Michelin et pour qui la maison jaune n’a aucun secret, Pierre Mignoni. "La saison passée, on était sur le canapé en train de regarder la phase finale. Et on a tous ressenti comme un manque. Là, on va pouvoir être acteur, revivre ça intensément, se livrer à 200 %. Ça fait quinze jours qu'on ne pense qu'à ça", s’est enthousiasmé le coach clermontois. Les Rouge et Noir, lesquels en trois saisons parmi l’élite ont décroché pour la deuxième fois une place dans le dernier carré, savent à quoi s’en tenir.