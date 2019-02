Armitage (LOU) et Caballero (CO) vers la retraite

Ce sont 2 figures du Top 14 qui ont profité de cette semaine de trêve internationale pour annoncer leur retraite sportive en fin de saison.

A commencer par le Lyonnais Delon Armitage (35 ans, 26 sélections) qui, actuellement sur le flanc suite à une grave blessure au genou subie dès le premier match de la saison du LOU, a profité de l'invitation sur le plateau du Late Rugby Club sur Canal+ Sport pour confirmer qu'il raccrochera les crampons en juin prochain, même s'il espère pouvoir renfiler le maillot lyonnais d'ici là : "Ça suffit, oui. Il faut laisser un peu les jeunes maintenant, à 35 ans c’est bon j’ai assez donné. Le rugby maintenant, ça fait mal", a confié l'international anglais, qui a également révélé à cette occasion qu'il avait, avant sa carrière avec le XV de la Rose, été recalé par les sélectionneurs français du temps de sa formation à Nice.

@delonarmitage dans le #LateRC : "On n'a pas voulu de moi en équipe de France, j'étais trop petit à l'époque" pic.twitter.com/xordB5Ek5Z — Late Rugby Club (@LateRugbyClub) 7 février 2019

Autre futur retraité, Yannick,Caballero (35 ans, 1 sélection), cadre du Castres Olympique avec lequel il a été sacré champion de France à 2 reprises (2013, 2018), avoue dans les colonnes de La Dépêche son désir de prendre de la distance avec les terrains : "J’ai besoin de souffler de me retrouver en famille. Il y a eu des projets pour être intégré dans un staff d’entraîneurs, mais cela ne me convenait pas complètement et puis c’est encore plus prenant que d’être joueur."