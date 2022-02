Argentine : Quesada réagit aux rumeurs

Gonzalo Quesada est au centre des discussions de l’autre côté de l’océan Atlantique après que Mario Ledesma, sélectionneur des Pumas depuis 2018, a annoncé son départ. Le média argentin La Nacion a fait vent la semaine dernière d’un intérêt de la sélection pour l’actuel manager du Stade Français Paris, présenté comme « le premier choix naturel en raison de sa préparation, de son bilan en tant qu'entraîneur et de ses bonnes relations avec les joueurs ». Alors que le dossier enfle depuis plusieurs jours, l'homme de 47 ans, adjoint de Ledesma en sélection entre 2018 et 2020, a nié en bloc ce qui s’écrit sur son futur. Samedi, suite au large succès (65-19) de son équipe à Jean-Bouin devant la lanterne rouge Biarritz, le technicien argentin a donné ses vérités à ce sujet.

« Je suis au Stade Français et ma tête est 100 % ici »

« Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai eu ni coup de fil, ni réunion. J'ai juste vu passer mon nom dans la presse. Aujourd'hui, je suis au Stade Français, j'ai préparé le match de Toulouse, ce match contre Biarritz et la suite... Il n'y a pas plus que ça. S'il se passe quelque chose, on verra plus tard mais je pense que le plan, c'est quelqu'un d'autre que moi. En tout cas, moi, je suis au Stade Français et ma tête est 100 % ici », a admis celui qui a porté le maillot de l’Argentine à 38 reprises entre 1996 et 2003, avec des participations aux Coupes du Monde 1999 et 2003. Et ce « quelqu’un d’autre » serait, à s’en référer aux informations de ce même quotidien argentin, Felipe Contepomi, également un ancien de la maison parisienne, au « profil d'entraîneur plus direct, similaire à celui de Ledesma ». La Fédération argentine va devoir poursuivre ses recherches pour trouver son nouveau sélectionneur quand Gonzalo Quesada, lui, semble déterminé à continuer l'aventure avec le Stade Français Paris, même s'il ne ferme pas la porte.